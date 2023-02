COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS THEATRE SORANO Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

2023-05-09 – 2023-05-09

Haute-Garonne C’est là que surgit un Noir, Alboury. Il vient réclamer le corps de son frère assassiné, qu’il croit mort dans un accident de travail.

Au centre du plateau, comme un ring : mensonges, trahisons, complots, vengeance s’enchaînent. Rythmée par de vibrants face-à-face, la pièce devient le théâtre permanent des négociations. Quatre solitudes s’opposent et se déchirent dans un coin isolé du monde. Le temps d’une nuit, du crépuscule à l’aube. À l’intérieur d’une cité entourée de palissades et de miradors. Une cité, quelque part en Afrique de l’Ouest, construite pour les employés blancs d’une entreprise française. THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse

