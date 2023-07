Festival SACHO GALIERO Combas Vicq-sur-Breuilh, 25 août 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

FESTIVAL SACHO GALIERO: forêts, faune, musiques, pratiques et humains.

le festival se déroule au domaine de Combas, à partir du vendredi 18h

les concerts du dimanche après-midi ont lieu dans les jardins du Musée Cécile Sabourdy (15min à pieds du domaine) de 14h à 18h

Dans un dialecte de l’Occitan, « SÀĆHÔ GALIERO » désigne « La Grande Chasse », une mythologie populaire dans laquelle une troupe fantastique traverse la nuit avec fracas.

Sachô est intimement lié au domaine agricole de Combas. C’est un petit festival, engagé auprès d’acteurs locaux et institutionnels, qui cherche à accueillir un public multiple et curieux..

2023-08-25 fin : 2023-08-27

Combas

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



SACHO GALIERO FESTIVAL: forests, wildlife, music, practices and people.

the festival takes place at the Domaine de Combas, from Friday 6pm

sunday afternoon concerts take place in the gardens of the Cécile Sabourdy Museum (15min walk from the estate) from 2pm to 6pm

In a dialect of Occitan, « SÀ?HÔ GALIERO » means « The Great Hunt », a popular myth in which a fantastic troupe crosses the night with a bang.

Sachô is closely linked to the Combas farming estate. It’s a small festival, committed to local and institutional players, which seeks to welcome a diverse and curious public.

FESTIVAL GALIERO DE SACHO: bosques, fauna, música, prácticas y gente.

el festival se celebra en el Domaine de Combas, a partir de las 18:00 horas del viernes

los conciertos del domingo por la tarde tienen lugar en los jardines del Museo Cécile Sabourdy (a 15 minutos a pie de la finca), de 14:00 a 18:00 horas

En un dialecto del occitano, « SÀ?HÔ GALIERO » hace referencia a « La Gran Cacería », un mito popular en el que una fantástica comparsa surca la noche.

Sachô está estrechamente vinculado a la explotación agrícola de Combas. Es un festival pequeño, comprometido con los actores locales e institucionales, que pretende acoger a un público diverso y curioso.

SACHO GALIERO FESTIVAL: Wälder, Fauna, Musik, Praktiken und Menschen.

das Festival findet auf dem Landgut Combas statt und beginnt am Freitag um 18 Uhr

die Konzerte am Sonntagnachmittag finden von 14 bis 18 Uhr in den Gärten des Museums Cécile Sabourdy (15 Minuten Fußweg von der Domaine) statt

In einem Dialekt des Okzitanischen bezeichnet « SÀ?HÔ GALIERO » « Die Große Jagd », eine volkstümliche Mythologie, in der eine fantastische Truppe mit lautem Getöse durch die Nacht zieht.

Sachô ist eng mit dem landwirtschaftlichen Anwesen von Combas verbunden. Es ist ein kleines Festival, das sich bei lokalen und institutionellen Akteuren engagiert und versucht, ein vielfältiges und neugieriges Publikum zu empfangen.

