LEWO NGOMA COMBANI Miréréni, 16 septembre 2023, Miréréni.

LEWO NGOMA Samedi 16 septembre, 14h00 COMBANI la participation est gratuite

« LEWO NGOMA » est un projet qui regroupe différents artistes culturels locaux de la commune de Tsingoni avec les jeunes ayant pris part ou non à notre projet intitulé « OUTAMADOUNI WATROU » sous forme de restitution. Il s’agit d’organiser un grand événement culturel où les différents artistes culturels locaux, l’association ACJT, l’association Groupe nafassi et l’association Talmalandi vont mettre en place des prestations de chants traditionnels, et les jeunes qui vont mettre en place différentes activités culturelles telles que le chakacha, le magandja, le Mbiwi, le chigoma et le débaa (chants et dance) qui représentent la culture Mahoraise à la place publique de Combani le 16 Septembre 2023 de 14h00 à 17H00. Ce grand événement est l’occasion de pérenniser et de représenter les valeurs de notre culture au public le plus large possible. La journée se déroulera par un programme qui définira les différents passages des artistes et jeunes sur la scène d’où les jeunes pourrons dances autour des chants des artistes.

Cette journée sera aussi l’occasion d’initiation, partage et d’échanges entre les artistes et les jeunes.

Nous mettrons en place un stand où des bénévoles de l’association puisse sensibiliser et distribuer des brochures contenant des informations sur les JEP 2023 et le patrimoine immatériel de Mayotte (outils d’information DAC Mayotte).

COMBANI Tsingoni Miréréni 97680 Mayotte 0639042601 http://association.alternative https://www.facebook.com/?_ps=1 [{« type »: « phone », « value »: « 0639042601 »}] présence de parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

ASSOCIATION A.E.R.J