JOURNEE PORTES OUVERTES – DOMAINE DE LA JASSE Combaillaux, 2 décembre 2023, Combaillaux.

Combaillaux,Hérault

Le Domaine de La Jasse vous propose une journée portes ouvertes lors de laquelle vous pourrez déguster du vin, créer votre décoration de noël, trouver de belles idées de cadeaux….

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie



Domaine de La Jasse invites you to an open day where you can taste wine, create your own Christmas decoration, find great gift ideas…

El Domaine de La Jasse organiza una jornada de puertas abiertas en la que podrá degustar vinos, diseñar su decoración navideña y encontrar magníficas ideas para regalar…

Die Domaine de La Jasse bietet Ihnen einen Tag der offenen Tür, an dem Sie Wein verkosten, Ihre Weihnachtsdekoration gestalten und schöne Geschenkideen finden können…

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP