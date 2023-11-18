INITIATION AUX DANSES TAHITIENNES ET SOIRÉE POLYNÉSIENNE Combaillaux
Catégories d’Évènement:
INITIATION AUX DANSES TAHITIENNES ET SOIRÉE POLYNÉSIENNE Combaillaux, 18 novembre 2023, Combaillaux.
Combaillaux,Hérault
INITIATION AUX DANSES TAHITIENNES ET SOIRÉE POLYNÉSIENNE.
Animations organisées par la Média Ruche à Combaillaux.
Inscription obligatoire..
2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.
Combaillaux 34980 Hérault Occitanie
TAHITIAN DANCE INITIATION AND POLYNESIAN EVENING.
Organized by the Média Ruche in Combaillaux.
Registration required.
INICIACIÓN A LAS DANZAS TAHITIANAS Y VELADA POLINESIA.
Organizado por la Média Ruche de Combaillaux.
Inscripción obligatoria.
EINFÜHRUNG IN TAHITIANISCHE TÄNZE UND POLYNESISCHER ABEND.
Animationen organisiert von der Média Ruche in Combaillaux.
Anmeldung erforderlich.
Mise à jour le 2023-11-06 par OT DU GRAND PIC ST LOUP