Animations organisées par la Média Ruche à Combaillaux.

Inscription obligatoire..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR. Combaillaux 34980 Hérault Occitanie



TAHITIAN DANCE INITIATION AND POLYNESIAN EVENING.

Organized by the Média Ruche in Combaillaux.

Registration required. INICIACIÓN A LAS DANZAS TAHITIANAS Y VELADA POLINESIA.

Organizado por la Média Ruche de Combaillaux.

Inscripción obligatoria. EINFÜHRUNG IN TAHITIANISCHE TÄNZE UND POLYNESISCHER ABEND.

Animationen organisiert von der Média Ruche in Combaillaux.

