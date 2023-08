FASCINANT WEEK-END – LA LUCQUES, DE LA TERRE À L’ASSIETTE Combaillaux, 20 octobre 2023, Combaillaux.

Combaillaux,Hérault

Voyagez à travers l’oliveraie sur le chemin l’Or de mon grand-père. Créez une jolie tartine et délectez-vous de planches apéritives et frites à l’huile d’olive, au cœur même de notre oliveraie..

2023-10-20 12:00:00 fin : 2023-10-20 16:30:00. .

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie



Travel through the olive grove on my grandfather?s Golden Path. Create a lovely tartine and enjoy appetizers and olive oil fries, right in the heart of our olive grove.

Recorra el olivar por el Sendero Dorado de mi abuelo. Prepare un buen bocadillo y disfrute de aperitivos de aceite de oliva y patatas fritas, en pleno corazón de nuestro olivar.

Reisen Sie durch den Olivenhain auf dem Goldpfad meines Großvaters. Kreieren Sie ein schönes Butterbrot und genießen Sie die Aperitif- und Pommes frites-Platten mit Olivenöl aus dem Herzen unseres Olivenhains.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU GRAND PIC ST LOUP