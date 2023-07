LES MATINALES DE LA JASSE – LA CHAPELLE DE MONTLOBRE Combaillaux, 12 juillet 2023, Combaillaux.

Combaillaux,Hérault

Découvrez les Domaines de la Jasse et Montlobre à 20mn au Nord de Montpellier ! Promenades dans les vignes et dégustation de vins et de jus à vivre en famille dans notre domaine certifié Haute Valeur Environnementale..

2023-07-12 09:30:00 fin : 2023-07-12 11:30:00. EUR.

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie



Discover the Domaines de la Jasse and Montlobre, 20 minutes north of Montpellier! Vineyard walks and wine and juice tastings for all the family on our certified High Environmental Value estate.

Descubra los Domaines de la Jasse y Montlobre a sólo 20 minutos al norte de Montpellier Pasee por los viñedos y deguste los vinos y zumos de nuestra finca certificada de Alto Valor Medioambiental.

Entdecken Sie die Domaines de la Jasse und Montlobre 20 Minuten nördlich von Montpellier! Spaziergänge in den Weinbergen und Wein- und Saftproben können Sie mit der ganzen Familie auf unserem nach dem Umweltstandard Haute Valeur Environnementale zertifizierten Weingut erleben.

