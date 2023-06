COMBAILLAUX FETE LA MUSIQUE Combaillaux, 17 juin 2023, Combaillaux.

COMBAILLAUX FÊTE LA MUSIQUE

Le 17 juin 2023 à partir de 18h

Au théâtre de plein air de Combaillaux

Venez nombreux découvrir des artistes locaux, avec les chorales de La Balajade et des Mamz’Elles et Lui !

et des artistes de notre département :

Marion Sila, accompagnée de Fabrice Dano

le Duo Enjoy qui clôturera cette fête de la musique..

COMBAILLAUX CELEBRATES MUSIC

June 17, 2023 from 6pm

At Combaillaux open-air theater

Come and discover local artists, with the La Balajade and Mamz’Elles et Lui choirs!

and artists from our department:

Marion Sila, accompanied by Fabrice Dano

and Duo Enjoy, who will bring the music festival to a close.

COMBAILLAUX CELEBRA LA MÚSICA

17 de junio de 2023 a partir de las 18.00 h

En el teatro al aire libre de Combaillaux

¡Venga a descubrir a los artistas locales, con los coros de La Balajade y Mamz’Elles et Lui!

y artistas de nuestro departamento:

Marion Sila, acompañada por Fabrice Dano

y el Dúo Enjoy, que clausurarán el festival de música.

COMBAILLAUX FEIERT DIE MUSIK

Am 17. Juni 2023 ab 18 Uhr

Im Freilufttheater von Combaillaux

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie lokale Künstler, mit den Chören La Balajade und Les Mamz’Elles et Lui!

und Künstler aus unserem Departement :

Marion Sila, begleitet von Fabrice Dano

das Duo Enjoy, das dieses Musikfest abschließen wird.

