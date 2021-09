Penne Mirabilia Penne, Tarn [com’Asso] Club d’échecs Mirabilia Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

[com’Asso] Club d’échecs Mirabilia, 5 octobre 2021, Penne. [com’Asso] Club d’échecs

Mirabilia, le mardi 5 octobre à 20:00

**Jouer aux échecs à Penne** _Loisirs, Initiation, Tout niveau,….._ **Quand:** Les **1er** et **3ème** mardis de chaque mois à 20h **Où**: Mirabilia, place de l’église – Le bourg – 81140 Penne Mairie de Penne – Réunions Mirabilia place de l’église – Le bourg – 81140 Penne Penne Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T20:00:00 2021-10-05T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Mirabilia Adresse place de l'église - Le bourg - 81140 Penne Ville Penne lieuville Mirabilia Penne