maison Folie Wazemmes, le samedi 26 mars à 20:00

Un concert évènement pour fêter les 5 ans de Comola : **LE PROGRAMME :** ◈ _**Dowdelin (Live) Lyon, FR**_ ♬ [[https://youtu.be/K8cc7g71sIQ](https://youtu.be/K8cc7g71sIQ)](https://youtu.be/K8cc7g71sIQ) Aucun lieu de la musique n’est fixe. Aucune musique ne peut rester immobile. Mais il est rare qu’elle se dérobe autant à la géographie et à la généalogie qu’avec Dowdelin. Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines, virtuosité éclatante, électro sensuelle. Le groupe joue en un lieu singulier où s’emmêlent les genres et les couleurs, les héritages et les audaces. Leur dernier album Lanmou Lanmou est paru le 28 janvier 2022 et a plébiscité l’intérêt de grands médias, notamment Télérama, Radio Nova et FIP. ◈ _**Lefto (DJ Set) Bruxelles, BE**_ ♬ [[https://www.youtube.com/watch?v=k5jFnaKBF10](https://www.youtube.com/watch?v=k5jFnaKBF10)](https://www.youtube.com/watch?v=k5jFnaKBF10) Étant l’un des meilleurs dénicheurs de talents d’Europe, et affilié aux labels Brownswood, Stones Throw ou Jazzy Sport, Lefto a toujours une longueur d’avance sur le reste de la scène musicale. Fermement enraciné dans le Jazz et le Hip-Hop, Lefto a aiguisé sa sensibilité au digging pendant des années et on peut maintenant l’entendre passer sans effort du Hip-Hop au Funk, de la House la plus énergique aux rythmes africains, des riddims jamaïcains aux influences sud-américaines. Lefto est curateur de sa propre scène au festival de Dour, il a à son actif de nombreuses Boiler Room et anime des émissions hebdomadaires sur Worldwide FM et Kiosk Radio. ◈ _**Kabylie Minogue (DJ Set) Paris, FR**_ ♬ [[https://www.youtube.com/watch?v=nkRUwKSV20o](https://www.youtube.com/watch?v=nkRUwKSV20o)](https://www.youtube.com/watch?v=nkRUwKSV20o) Après une Boiler Room enflammée, qui les a révélés comme l’un des groupes les plus excitants de la scène électronique, Kabylie Minogue est un tissage entre les rythmes orientaux et l’énergie de l’electro de Detroit. Distillée, raffinée et dans un fracas révolutionnaire, leur musique est une invitation à la danse et la pose comme un acte fondateur, militant et furieusement novateur. ◈ _**Supa (Live) Lille, FR + Loup Blaster (Visual Set) Calais, FR**_ ♬ [Supa!](https://www.youtube.com/user/SupaGroovalistic) ♬ Loup Blaster [[https://loupblaster.fr](https://loupblaster.fr)](https://loupblaster.fr) Projet né au printemps 2021, Supa est le fruit de la rencontre entre deux DJs lillois, Ango & Skevitz. Délaissant ici leurs habituelles platines pour jouer en live avec les beats, les samples et les synthés, ils puisent leurs inspirations dans les rythmes et mélodies de la sono mondiale. Le balafon y côtoie la TR-303, le UK garage y rencontre les rythmiques afro-colombiennes, pour un résultat aussi percussif qu’hypnotique. Accompagnés sur scène par l’artiste calaisienne Loup Blaster à la vidéo, qui apporte sa vision colorée et poétique, Supa! est un projet qui se regarde autant qu’il s’écoute.

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



