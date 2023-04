Eurométropole en fête ! Colysée, Lambersart, 19 mai 2023, Lambersart.

La première édition avait été l’un des évènements phares de l’Eurométropole l’année dernière. En 2023, « l’Eurométropole en fête » est de retour !

Chaque année, l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et ses partenaires organisent un long week-end festif et convivial de part et d’autre de la frontière franco-belge. Ces trois jours sous le signe de la musique et de la rencontre sont l’occasion de rassembler l’ensemble des cultures et des citoyens du territoire (qu’ils soient Français, Flamands ou Wallons).

On vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 mai, sur les trois versants, pour deux soirées de concerts et une journée festive.

PROGRAMME

VENDREDI 19 MAI

20:00 – De Kreun (Kortrijk)

Concert payant : DIRK.

SAMEDI 20 MAI

20:00 – péniche Urban Boat, devant le Colysée (Lambersart)

Concerts gratuits : Coco EM (DJ set), MC Yallah & Debmaster, Camion Bazar (DJ set).

DIMANCHE 21 MAI

11:00 > 19:00 – autour du Pont des Trous (Tournai)

Journée festive (11h-20h) ouverte à tous avec concerts, animations, balades, foodtrucks & bars …

13:00-13:45 : Gibraltar (FR, reggae)

14:30-15:30 : Dobranotch (RUS, balkan, klezmer)

16:00 – Arrivée de la Caravane Vanne ‘cyclo accordéonesque’

16:15-17:15 : Rumbaristas (BE, ESP, latin)

18:00-19:30 : HK présente ‘Bal Paysan’ (FR, musique joyeuse & solidaire)

Animations & Workshops avec :

La compagnie du serment de l’Bancloque, Compagnie Achtli, Mômes Circus, Compagnie Âmes Nomades, Collectif MômA, Centre En Corps, ‘Bal Paysan’.

