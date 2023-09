Lambersart : à la découverte des vitraux éclairés en nocturne Colysée de Lambersart Lambersart, 19 novembre 2023, Lambersart.

Lambersart : à la découverte des vitraux éclairés en nocturne Dimanche 19 novembre, 17h30 Colysée de Lambersart 5€, réservation obligatoire

Le soir est le meilleur moment pour observer les vitraux des façades, éclairés de l’intérieur par les propriétaires partenaires : œuvres d’art uniques et fragiles aux styles Art Nouveau, Art Déco et Moderne.

Informations pratiques :

RV : point de départ donné au moment de la réservation, quelques passages à pied

5€/personne

Information et réservation à patrimoine@ville-lambersart.fr ou au +33 (0)3 20 08 44 44 en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis après-midis et les weekends (13h-18h).

Colysée de Lambersart 199-201 Avenue Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France

© Ville de Lambersart, Vitrail cubiste, maison du verrier Jean Laurant