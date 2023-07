Visites guidées de l’exposition « Déplier le monde » Colysée de Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Visites guidées de l’exposition « Déplier le monde » Colysée de Lambersart Lambersart, 30 juillet 2023, Lambersart. Visites guidées de l’exposition « Déplier le monde » 30 juillet – 26 août Colysée de Lambersart Gratuit sur réservation Des visites guidées de l’exposition sont proposées samedi : 26 août

dimanche : 30 juillet, dimanche 6 août

à 15h30 | gratuit | réservation conseillée | durée : 1h Le coup de de la médiatrice – Tous les jours (ou presque) à 16h45, venez découvrir l’exposition autrement. Un format court de 10 min autour d’une œuvre, gratuit et sans réservation. Colysée de Lambersart 199-201 Avenue Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

