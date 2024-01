Concertation Euralille à la Deûle – Atelier #3 Colysée de Lambersart 201 avenue du Colysée 59130 Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Fin : 2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:30:00+01:00 Atelier mené dans le cadre de la concertation autour de l’élaboration du plan-guide du projet D’Euralille à la Deûle. Thème « RESPIRER »

Face aux changements climatiques, ce projet donnera une importance

à la place de l’arbre, des plantations afin de faire de ce territoire un arc vert métropolitain.

Face aux changements climatiques, ce projet donnera une importance

à la place de l'arbre, des plantations afin de faire de ce territoire un arc vert métropolitain.

→ Comment faire de ce territoire un paysage régulateur de climat ? En présence de l'équipe de paysagiste Agence Ter. Venez avec vos enfants ! Un espace est prévu à leur attention avec un animateur. Colysée de Lambersart 201 avenue du Colysée 59130 Lambersart

