BLOOM ! explosion végétale Colysée de Lambersart 201 avenue du Colysée 59130 Lambersart Lambersart

BLOOM ! explosion végétale
Colysée de Lambersart
201 avenue du Colysée
59130 Lambersart
samedi 20 janvier 2024.

BLOOM ! explosion végétale L’exposition accueille dix-sept artistes aux techniques variées autour de la botanique 20 janvier – 6 avril Colysée de Lambersart 201 avenue du Colysée 59130 Lambersart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T13:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-06T13:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

BLOOM !* explosion végétale est le fruit d’un appel à participation lancé par l’Atelier 2 autour de la thématique « botanique » auquel le Colysée s’est joint, tout comme sept autres lieux culturels de part et d’autre de la frontière franco-belge : Sensitropes – Villa M, la Ferme d’en Haut, la ville de Villeneuve d’Ascq, l’Ecole d’Art de Douai, la Maison Folie du Fort-de-Mons, le Centre Culturel Het Perron d’Ypres (Belgique) et le Centre Culturel de Comines-Warneton (Belgique).

230 artistes ont répondu à cet appel, prouvant s’il le fallait que le sujet est au cœur des préoccupations de nos contemporains. Nous en avons retenu 17 aux pratiques très variées, allant de l’installation à la peinture en passant par la broderie, la céramique, le multimédia et la gravure… Leurs travaux célèbrent le monde végétal, merveilleux et puissant mais fragilisé par la suractivité humaine ; ils nous invitent à contempler et prendre soin.

Nous accueillons donc Alfonse, Paul et les autres, Benoît Billotte, Stéphanie Cailleau, Aurélie Carlier, Marie Charpentier, Camille Cornille, Aliette Duroyon, Julie Gaubert, Louise Gros, Marjolein Hessels, Audrey Keller, les Yeux d’Argos, Carole Marchais, Raphaëlle Peria, Caroline Pholien, Marie-Edith Robinne, Yuen Yeung Fun.

Du 20 janvier au 7 avril 2024

Du mercredi au dimanche, de 13h à 18h

Entrée gratuite

Plus d’infos

Colysée de Lambersart
201 avenue du Colysée
59130 Lambersart