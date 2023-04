Exposition « Déplier le monde, un petit tour dans l’univers de la cartographie » Colysée de Lambersart 201 avenue du Colysée 59130 Lambersart, 12 avril 2023, Lambersart.

Exposition « Déplier le monde, un petit tour dans l’univers de la cartographie » 12 avril – 27 août Colysée de Lambersart 201 avenue du Colysée 59130 Lambersart Entrée libre

Les cartes sont des objets très particuliers, fascinants, pluriels. Parfois véritables objets d’art, parfois insolites, complexes, ou simplement informatives, elles sont des outils indispensables pour se situer dans le monde et le comprendre. Ce sont des objets politiques et stratégiques tout autant que poétiques et méditatifs…

Pas étonnant que les artistes s’en soient toujours saisis !

L’exposition donnera à voir des productions de cartographes et d’artistes, et proposera en parallèle des ateliers et actions participatives.

Gratuit | Tout public

Du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Renseignements : 03 20 006 006

