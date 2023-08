Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand, 16 septembre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Profitez de visites accompagnées de l’abbatiale datant du XIIe siècle : histoire, architecture et travaux de recherches..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy guided tours of the 12th-century abbey church: history, architecture and research.

Disfrute de visitas guiadas a la iglesia abacial del siglo XII: historia, arquitectura e investigación.

Genießen Sie begleitete Führungen durch die Abteikirche aus dem 12. Jahrhundert: Geschichte, Architektur und Forschungsarbeiten.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère