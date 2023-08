Journées du patrimoine: Exposition sur l’histoire de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand, 16 septembre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Profitez de l’ouverture de l’Accueil-Patrimoine et découvrez une exposition d’objets archéologiques, des panneaux d’informations sur l’histoire de l’abbaye, carterie. Une projection d’un documentaire de 15 min vous sera proposée ainsi que des tablettes numériques Archéovision..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the opening of the Accueil-Patrimoine and discover an exhibition of archaeological objects, information panels on the history of the abbey, and carteries. A 15-minute documentary will also be shown, along with Archéovision digital tablets.

Aproveche la apertura del Accueil-Patrimoine y descubra una exposición de objetos arqueológicos, paneles informativos sobre la historia de la abadía y carterías. Se proyectará un documental de 15 minutos, así como tabletas digitales Archéovision.

Nutzen Sie die Öffnung des « Accueil-Patrimoine » und entdecken Sie eine Ausstellung archäologischer Objekte, Informationstafeln über die Geschichte der Abtei und Karikaturen. Außerdem werden Ihnen ein 15-minütiger Dokumentarfilm und Archäovision-Tablets angeboten.

