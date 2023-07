Fête du village de Coly Saint-Amand Coly-Saint-Amand, 15 août 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

La fête du 15 août revient ! Avec la traditionnelle messe de la St Hubert à 10h30, apéro à 12h, déjeuner à 12h30,l’après-midi: animations avec structures gonflables, jeux en bois, atelier laine, véhicules anciens, épreuves de jeux de village..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The August 15th festival is back! With the traditional St. Hubert’s mass at 10:30 am, aperitif at 12 pm, lunch at 12:30 pm, and in the afternoon: inflatable structures, wooden games, wool workshop, vintage vehicles, village games competitions.

¡Vuelve la fiesta del 15 de agosto! Con la tradicional misa de San Huberto a las 10.30 h, aperitivo a las 12 h, comida a las 12.30 h, y por la tarde: estructuras hinchables, juegos de madera, taller de lana, vehículos de época, juegos de pueblo.

Das Fest am 15. August ist wieder da! Mit der traditionellen Hubertusmesse um 10:30 Uhr, Aperitif um 12:00 Uhr, Mittagessen um 12:30 Uhr, nachmittags: Animationen mit Hüpfburgen, Holzspielen, Wollwerkstatt, Oldtimern, Dorfspielwettbewerben.

