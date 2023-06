41ème Festival du Périgord Noir – Rencontre littéraire et concert instrumental Coly-Saint-Amand, 9 août 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

15h – Rencontre littéraire, à la salle du séchoir à Tabac (gratuit). 18h – Musique instrumentale à la cour Impériale de Vienne, à l’Abbatiale. Avec les instrumentistes de l’Académie sous la direction de Johannes Pramsohler (payant)

Réserver.

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3pm – Literary encounter, in the Tobacco Dryer Room (free). 6pm – Instrumental music at the Imperial Court of Vienna, in the Abbey Church. With Academy instrumentalists under the direction of Johannes Pramsohler (paying)

Book

15.00 h – Encuentro literario, en la Sala del Secadero de Tabaco (gratuito). 18.00 h – Música instrumental en la Corte Imperial de Viena, en la Iglesia de la Abadía. Con instrumentistas de la Academia bajo la dirección de Johannes Pramsohler (de pago)

Reserve ahora

15 Uhr – Literarisches Treffen, im Saal des Tabaktrockners (kostenlos). 18 Uhr – Instrumentalmusik am kaiserlichen Hof von Wien, in der Abteikirche. Mit den Instrumentalisten der Akademie unter der Leitung von Johannes Pramsohler (kostenpflichtig)

Buchen

