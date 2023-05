Concert « Sur le lit du Danube » Abbaye Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Concert « Sur le lit du Danube » Abbaye, 28 mai 2023, Coly-Saint-Amand. Concert violon et piano avec Ayano Devin (piano) et Guillaume Devin (violon)

Bach, Mozart, Brahms, Dvorak, Listz, Strauss.

Abbaye

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Violin and piano concert with Ayano Devin (piano) and Guillaume Devin (violin)

Bach, Mozart, Brahms, Dvorak, Listz, Strauss Concierto de violín y piano con Ayano Devin (piano) y Guillaume Devin (violín)

Bach, Mozart, Brahms, Dvorak, Listz, Strauss Violin- und Klavierkonzert mit Ayano Devin (Klavier) und Guillaume Devin (Violine)

Bach, Mozart, Brahms, Dvorak, Listz, Strauss Mise à jour le 2023-05-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

