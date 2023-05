Casse croute, fête de l’ail, 1 mai 2023, .

A partir de 8h : tourin à l’ail, assiettes composées. Buvette! A partir de midi : Saucisses, ventrèches, merguez et frites. Pour les amateurs, pensez à prendre vos boules de pétanques! Organisé par la société de chasse de Coly.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 8am: garlic tourin, mixed plates. Refreshment bar! From noon: sausages, belly pies, merguez and French fries. For the amateurs, think of taking your petanque balls! Organized by the hunting society of Coly

A partir de las 8h: tourin de ajo, platos combinados. Barra de refrescos A partir del mediodía: salchichas, empanadas de panceta, merguez y patatas fritas. Para los aficionados, ¡no olviden llevar sus bolas de petanca! Organizado por la sociedad de caza de Coly

Ab 8 Uhr: Turin mit Knoblauch, gemischte Teller. Getränke werden angeboten! Ab 12 Uhr: Würstchen, Bauchfleisch, Merguez und Pommes frites. Für die Liebhaber: Denken Sie an Ihre Pétanque-Kugeln! Organisiert von der Jagdgesellschaft von Coly

