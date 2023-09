On the Boulevard! Columbia Global Center (Reid Hall) Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Depuis la révolution urbaine du baron Haussmann au tournant des années 1860, Paris est devenue la ville des boulevards. Ces vastes avenues créées pour donner une impression d’espace et inviter à la flânerie sous les platanes et autres tilleuls. Boulevard Sébastopol, Saint-Michel, Haussmann, des Italiens ou de Grenelle, une myriade de grandes artères qui ont créé une identité à chacun des quartiers qu’ils traversent.

C’est au début du XXème siècle que le Boulevard du Montparnasse a accueilli dans ses cafés, ses cinémas et sur ses trottoirs, une colonie de talentueux artistes. Cette nouvelle bohème a fait fleurir la Rive Gauche avec le dynamisme de la modernité liée à une nouvelle génération de créatrices et créateurs. À l’Académie de La Grande Chaumière on voyait passer Balthus, Zadkine et même le très jeune Serge Gainsbourg, aux terrasses du Dôme ou de La Coupole on croisait Foujita, Cocteau, Apollinaire, Picasso, Stein, Baker, Gershwin, Milhaud, Chagall ou Modigliani. Pour évoquer l’effervescence créative du « Paris des Modernes », Opera Fuoco et David Stern emmènent le public dans une promenade musicale sur le Boulevard Montparnasse avec des extraits d’opérettes, opéras, des oeuvres de music-hall et mélodies de Poulenc (Les Mamelles de Tiresias), Germaine Tailleferre (Six Chansons Françaises), Auric, Milhaud (Trois poèmes de Jean Cocteau), Honegger (Les aventures du roi Pausole), Cole Porter, Szulc, Yvain et Gershwin (Let’em eat cake), tous habitués du joyeux Montpar’.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

David Stern – Direction musicale

Laurent Naouri – Artiste invité

DISTRIBUTION

Iryna Kyshliaruk – Soprano

Camille Chopin – Soprano

Rémy Brès-Feuillet – Contre-ténor

Halidou Nombre – Baryton

Aymeric Biesemans – Baryton

Gautier Joubert – Basse

Columbia Global Center (Reid Hall) 4, rue de Chevreuse Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

Maurice Brazil