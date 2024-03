COLT JEANNE BONJOUR HOORSEES LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis, samedi 8 juin 2024.

COLTColt, c’est le nouveau phénomène musical belge. Le duo bruxellois se démarque par sa créativité et son énergie, en devenant l’un des groupes les plus prometteurs de la scène pop francophone.JEANNE BONJOUROriginaire de Rennes, la jeune auteure- compositrice-interprète dévoile un univers subtilement dansant et mélancolique, inspiré aussi bien par la chanson que la pop aux apparences d’un Étienne Daho ou d’une CatherineRinger.HOORSEESÉmergeant à la fin des années 2010, Hoorsees se fait une place au sein de la scène indie rock parisienne ambiance 90’s. Aujourd’hui, le groupe s’apprête à amorcer un virage à 180 degrés, avec l’apparition de Zoé au chant et l’émergence de sonorités électroniques.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 19:00

LE PLAN – Grande Salle 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91