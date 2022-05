Cols réservés aux cyclistes 2022 – Col d’Izoard Briançon Briançon Catégories d’évènement: Briançon

Hautes-Alpes

Cols réservés aux cyclistes 2022 – Col d’Izoard Briançon, 5 juillet 2022, Briançon. Cols réservés aux cyclistes 2022 – Col d’Izoard Briançon

2022-07-05 09:00:00 – 2022-07-05 12:00:00

Briançon Hautes-Alpes Briançon Les ascensions de cols mythiques, fermés à la circulation motorisée et réservées aux cyclistes en matinée. Briançon

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Briançon, Hautes-Alpes Autres Lieu Briançon Adresse Ville Briançon lieuville Briançon Departement Hautes-Alpes

Briançon Briançon Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briancon/

Cols réservés aux cyclistes 2022 – Col d’Izoard Briançon 2022-07-05 was last modified: by Cols réservés aux cyclistes 2022 – Col d’Izoard Briançon Briançon 5 juillet 2022 Briançon Hautes-Alpes

Briançon Hautes-Alpes