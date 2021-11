Lille Atelier-Galerie Bleu,26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes Lille, Nord “Colportages illustrés” Oréli Paskal Atelier-Galerie Bleu,26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Colportages illustrés” Oréli Paskal Atelier-Galerie Bleu,26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes, 10 novembre 2021, Lille. “Colportages illustrés” Oréli Paskal

du mercredi 10 novembre au jeudi 30 décembre à Atelier-Galerie Bleu, 26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes

Dans cette exposition, témoin de dix ans de projets de documentaires illustrés, les trajets et les enquêtes se croisent, les collaborations avec différents collectifs d’artistes (la Ferblanterie, zoom’allure, Rabistock, Laboratoire d’humanité, La Feuille) s’entrelacent et les expériences plastiques, du livre objet à l’affichage mural, en passant par le théâtre de papier et l’illustration de volumes sur bois, se rencontrent. Ateliers et stages gratuits sur inscription (voir le programme sur le site)

Gratuit, sur inscription au 09.83.86.16.75

“Faire l’inventaire des mille façons d’être au monde… le raconter avec des mots glanés, des lignes fidèles à l’émotion vécue et à la tentative d’entrer en contact avec l’autre…” Oréli Paskal Atelier-Galerie Bleu,26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes 26 rue Georges Clemenceau Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T15:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T15:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T15:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T15:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T15:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Atelier-Galerie Bleu,26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes Adresse 26 rue Georges Clemenceau Ville Lille lieuville Atelier-Galerie Bleu,26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes Lille