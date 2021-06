Colos apprenantes : De Lunéville à Port Leucate 2021 Village vacances rives des Corbières, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Leucate.

Colos apprenantes : De Lunéville à Port Leucate 2021 Le séjour en partenariat du 19 au 24 Juillet 2021 au Village vacances Rives des Corbières à Port Leucate (11) LA PROBLÉMATIQUE 2021 : COMMENT FAIRE POUR QUE LES JEUNES S’ÉPANOUISSENT DANS LE GROUPE AU SEIN DE L’ACCUEIL ET PLUS GÉNÉRALEMENT DE LA SOCIÉTÉ, NOTAMMENT SUITE A LA PANDÉMIE DE COVID-19 ? LA FINALITÉ : DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE, LES GESTES BARRIÉRES ET L’ÉCOCITOYENNETÉ A la veille de l’été 2021 et suite au 3ème confinement, la vie reprend son cours et les jeunes ont besoin de se ressourcer et de voyager. Le projet qui devait avoir lieu l’été dernier a été reporté car il fait suite à un travail sur le long terme avec les jeunes. De plus, ce séjour repose sur un travail en partenariat avec 3 autres structures que sont: la MJC de Dombasle, la MJC de St Nicolas de Port et le foyer jeunes francas de Varangéville. Nous comptons sur la mutualisation de nos moyens humains, matériels et financiers afin de renforcer la qualité de nos actions et la réponse que nous apportons aux jeunes qui participent aux Vac’Ados. Nos efforts conjugués donnent de meilleurs résultats et permettent une rencontre et une dynamique peu commune entre les jeunes du territoire. Nous souhaitions nous projeter avec les jeunes en espérant pouvoir faire aboutir des projets plus ambitieux. Depuis le début de l’aventure en 2016, nous avons répondu au mieux aux envies des jeunes afin d’aboutir à ce séjour au bord de la mer. Il est un aboutissement car les jeunes de Lunéville, issus pour la plupart des Quartiers Prioritaires de la Ville, n’ont jamais eut l’occasion de s’y rendre. Nous offrons l’opportunité à ces jeunes de la découvrir dans un cadre idéal au Village de vacances des Rives de Corbières à Port Leucate. Durant le séjour il est prévu de réaliser un film de sensibilisation sur « les bons gestes et le bon comportement écocitoyen ». Des temps de loisirs seront animés par les animateurs et les jeunes pourront profiter de la baignade surveillée qu’offre le village vacances. Une semaine sous le signe de la déconnexion, du loisirs et de la détente qui permettra aux jeunes d’oublier, durant quelques jours, les confinements à répétition. 1/ Objectif général – Développer le jeune citoyen et le vivre ensemble dans le respect des gestes barrières 1.1/ Objectifs intermédiaires – Rappeler le protocole sanitaire aux jeunes – Favoriser les actions en vue du développement du civisme chez les jeunes. – Favoriser les découvertes et expériences propices à l’épanouissement des jeunes. 1.2/ Objectifs opérationnels – Mettre en place les outils nécessaires au respect du protocole sanitaire – Mettre en place un temps qui permettra d’expliquer le protocole -Mettre en place des temps qui permettent aux jeunes de s’exprimer dans le groupe. – Le jeune devient force de propositions par des échanges lors de temps informels. – Développer le civisme des jeunes –> par le biais d’un accueil régulier et structuré, permettant aux jeunes d’adopter le comportement adapté à la société actuelle ; –> en développant les notions de respect, de tolérance et d’engagement qui forment la base même du citoyen à travers le travail collaboratif. –> par la mise en avant des notions de respect, de tolérance et d’équité par le rappel systématique des règles de politesse et de bienveillance en communauté ; 2/ Objectif général – Développer la solidarité 2.1/ Objectif intermédiaire – Développer le respect à l’égard de soi et des autres 2.2/ Objectifs opérationnels – Favoriser la socialisation : –> par l’accueil de tous les jeunes âgés de 11 à 18 ans sans critères sociaux, géographiques, politiques, idéologiques, culturels ou autres ; –> en permettant la création de règles de vie par et pour les jeunes qui prônent le respect, la tolérance, l’entraide et l’amitié ; –> en valorisant les compétences, les savoir-faire et les savoir-être du public adolescent afin de favoriser l’intégration de chacun et ainsi créer un climat propice à une entente mutuelle ; –> en permettant aux jeunes de s’enrichir par le biais d’échanges, de rencontres avec d’autres jeunes et des intervenants extérieurs. – Favoriser l’épanouissement : –> en permettant aux jeunes de trouver une place au sein de la MJC par l’élaboration de leurs projets personnels ; –> par la lutte contre le renfermement social et l’isolement dont peuvent souffrir certains jeunes issus des quartiers prioritaires – Développer un partenariat durable et bénéfique pour la jeunesse sur le territoire en particulier du Lunévillois et plus généralement de la Meurthe et Moselle : –> en renforçant le partenariat existant entre les structures de Lunéville, Dombasle, Varangéville et St Nicolas de Port afin de permettre la réalisation de projets plus ambitieux ; –> en mettant les jeunes issus de la Zone Urbaine Sensible de Lunéville en réseaux et ainsi lutter contre le repli sur soi. – Accepter l’autre et ses différences : –> durant les temps d’activités, favoriser la création de petits groupes visant à ce que des interactions se créent entre chaque jeune et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur ; –> par la lutte contre toute forme de discrimination en ayant recours au rappel de la loi quand la situation l’exige. – Respecter l’autre malgré des opinions divergentes lors des temps d’échanges (débat, bilan), garantissant un climat serein afin de favoriser la parole quel que soit le sujet ou la personne qui s’exprime. 3/ Objectif général – Promouvoir l’expression corporelle sous les déclinaisons artistiques et sportives, en insistant particulièrement sur le rapport entre activité physique et santé. 3.1/ Objectifs intermédiaires – Promouvoir la notion de Sport/Santé. – Permettre la découverte des pratiques spécifiques. 3.2/ Objectifs opérationnels – Valoriser le travail, les décisions et l’investissement des jeunes dans le projet –> en s’adaptant aux envies et aux besoins des jeunes et en leur permettant de s’exprimer à travers des temps d’échanges spécifiques ; – Permettre aux jeunes de prendre part à l’organisation de chaque temps fort en leur donnant la parole : –> par la mise en place de débats ; – Permettre aux jeunes de pratiquer des activités spécifiques liées au lieu En cas de suspicion de COVID 19: Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un jeune constaté par l’encadrement doit conduire à son isolement. En cas de doute sur les symptômes, une prise de température peut être réalisée par l’animateur en charge du groupe. Les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. Le jeune ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou un jeune participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.

Village vacances rives des Corbières Rue du Fresquel, 11370 Leucate Leucate Aude



