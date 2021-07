Villefranche-de-Rouergue Domaine de Laurière Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Colos apprenantes – Colos au Domaine de Laurière Domaine de Laurière Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Nos objectifs de séjour reposent sur l’apprentissage de la vie en collectivité, de la citoyenneté et de la laïcité, d’un accueil favorisant la mixité sociale, l’expérimentation sur le terrain, l’observation et l’éveil : moteur, environnemental… Les activités seront organisées autour d’un fil rouge, d’une énigme ou d’une enquête « co-construits » avec les enfants. Les enfants auront le plaisir de s’initier aux diverses activités proposées au Domaine : **1 séance d’équitation** : centre équestre avec écurie de 10 chevaux et poneys. Manège et carrière, bombes fournies. **1 séance de tir à l’arc** : pas de tir de 70 m avec abri pour les archers. **Terrains de sports** : avec la découverte de sports nord-américains (base-ball, crosse québécoise, hockey-ball…) **Baignade** dans la piscine du Domaine (selon la météo) **L’école dans les bois** : laboratoire nature du domaine, écoconstruction, nichoirs, cycle du bois, panneaux photos, indices de présence animale, observation des oiseaux… **Grands jeux de plein air** et adaptations des jeux traditionnels des colonies de vacances **Animations en veillées** : jeux collectifs, contes, chansons, soirées à thème, déguisements, fêtes…

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

