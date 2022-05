COLOS APPRENANTES BASTELICA CENTRE PEP BASTELICA Bastelica Catégories d’évènement: Bastelica

Notre présence permanente sur le terrain et nos liens avec les familles et les jeunes nous ont permis de cerner au mieux leurs besoins. Ainsi, nos séjours comportent à la fois des activités pédagogiques, éducatives, culturelles et sportives. Celles-ci se dérouleront dans notre centre de BASTELICA ainsi que sur des sites extérieurs que les enfants rejoindront avec nos animateurs en minibus. Chaque semaine le groupe se composera de 15 enfants. Les séjours s’organiseront selon un emploi du temps type adapté au niveau scolaire de chaque enfant. Cet emploi du temps est susceptible d’évoluer en fonction de nouveaux partenaires que nous avons sollicités. LUNDI Matin Arrivée des enfants / Règles de vie Découverte du village Veillée MARDI Matin Renforcement scolaire Randonnée Veillée MERCREDI Matin Renforcement scolaire Jeux plein air Veillée JEUDI Journée Kayak Base nautique de Porticcio Veillée VENDREDI Matin Renforcement scolaire Activités extérieures Veillée SAMEDI Matin Départ des enfants

500

Dans le cadre de l'opération "Colos apprenantes" par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

