COLORS THEATRE DU GYMNASE, 6 février 2023, PARIS.

Commedia Efit (2-1013880) présente ce spectacle. Colors, le spectacle d’impro culteExplosion de couleurs, de rire et de musique pour le show qui pulvérise le blues du dimanche soir depuis 14 ans, avec chaque semaine une personnalité invitée.Tous les dimanches, un guest humoriste, comédien ou musicien devient Miss ou Mister White et s’aventure avec audace (ou inconscience) à l’art de l’impro, chaleureusement entouré par les Colors. La rencontre est détonante, parfois gracieuse, toujours drôle et imprévisible. Sur scène et dans la salle les coeurs se prennent au jeu des rebondissements et la magie opère…Les spectateurs proposent les thèmes et mélangent les couleurs, l’équipe et le guest créent des histoires en temps réel sans filet avec comme mot d’ordre la générosité, l’énergie, le plaisir du verbe, du geste et de l’émotion.Miss Pink, Mustard, Ruby, Cobalt, Jade, Champagne, Mint, Bordeaux et Mister Purple, Yellow, Black, Orange, Grey, Cherry, Brown, Blue, Scarlet, Blackcurrant, Chrome, Brick déclinent avec ardeur la comédie, le drame, la poésie et l’absurde en passant par l’histoire, l’aventure, la comédie musicale ou les genres littéraires et fantastiques.Dans ce tourbillon de couleurs, qui choisirez-vous pour entrer dans la danse ? (Pas de panique, spectacle interactif mais non participatif).La majestueuse salle de 800 places vous accueille, aucun stress pour les mesures sanitaires. Avant-programme de 10 minutes.Lisa Murcia : violonRhia Mothersele : violonJérôme Klur : guitareEric le Guen : pianoCréation lumières : Antho FloydLe Saviez-vous ?Depuis son lancement en 2008 Colors a accueilli 100 000 spectateurs & 500 invités sur scène.Artistes :En alternance : Guano, Alexandra Bialy, David Garel, Camille Giry, Bastien Jacquemart, Ars Dankar, Pablo Reva, Julien Tréfeu, Batiste de Oliveira, Aurélia Coulin, Franck Porquiet, Julia Marras, Etienne Huon, Nicolas Perruchon, Flavie le Boucher, Esteban Perroy, Mathilde Bourbin, Claudia Cochet, Gabriel ChardonMise en scène par :Esteban PerroyRéservation PMR : 01 42 46 79 79 Rhia Mothersele, Eric Le Guen, Jérôme Klur, Lisa Murcia EUR35.1 35.1 euros

THEATRE DU GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle 75010

