Sarcelles Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles, Val-d'Oise Colors of Invention Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Colors of Invention Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire, 5 décembre 2021, Sarcelles. Colors of Invention

Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire, le dimanche 5 décembre à 16:00

Connu pour sa virtuosité et son approche unique de la musique, nourrie d’années de voyages et de recherches autour de différentes cultures à travers le monde (jazz, folk, traditionnel), Gilles Apap a le don de transmettre liberté et joie communicatives. Avec ses trois compagnons de route, plus que complices, il forme un ensemble atypique, dont le répertoire réarrange de grandes œuvres classiques, telles que Les Quatre Saisons de Vivaldi, Tzigane de Ravel ou encore le Prélude et Allegro de Kreisler. Avec la participation des élèves du Conservatoire. **Gilles Apap**, violon. **Myriam Lafargue**, accordéon **Philippe Noharet**, contrebasse, **Ludovit Kovac**, cymbalum.

Tarifs saison culturelle

Gilles Apap avec ses trois compagnons de route, plus que complices, forme un ensemble atypique, dont le répertoire réarrange de grandes œuvres classiques. Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire 2 avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Adresse 2 avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Ville Sarcelles lieuville Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles