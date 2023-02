Colors Festival Paris 2023 : le plus grand festival de street-art de retour dans un lieu insolite Colors Paris Festival Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant De 7 à 17 euros Le Colors Festival est de retour pour sa troisième édition, avec plus de 80 street artistes et 4500m2 à explorer librement ! Venez découvrir l’expo la plus haute en couleur de l’année. Rendez-vous dans un lieu insolite à Porte de la Villette. Si vous êtes un amoureux de l’art urbain, cet événement est fait pour vous. Du 4 février au 10 décembre 2023, vous pourrez plonger dans un univers de couleurs, de créativité et de surprises. Pour cette troisième éditions nos couleurs phares sont: le rouge passion, le violet ultra et le blanc nuage. Vous pourrez découvrir des œuvres immersives et interactives qui pourront être manipulées, touchées et avec lesquelles vous pourrez jouer, vous irez jusqu’à devenir une partie intégrante de l’œuvre. Ce festival est conçu pour être vécu entre amis ou en famille, pour que tout le monde puisse s’émerveiller devant la créativité débordante des artistes. Le lieu du festival est insolite, un véritable espace de découverte libre où les œuvres XXL, couleurs vives, seront repeintes du sol au plafond. Les œuvres seront exposées sur 5 étages, sur une surface de 4500 m2. Vous pourrez découvrir les travaux de 80 artistes invités venant des quatre coins du monde et des quatre coins de la France. Chaque week-end, vous pourrez assister à des événements incroyables tels que les live paintings, et d’autres encore! Il est vivement conseillé de suivre le site internet pour ne rien manquer. Colors Paris Festival 105 boulevard Macdonald 75019 Paris Contact : https://colorsfestivals.com/paris/# https://feverup.com/m/124042?cp_landing_source=landing_medium&utm_campaign=124042_par&thm=351&cp_landing_term=cta_tickets&cp_landing=cta_tickets&_ga=2.247630724.2009748187.1674831085-544333100.1674831085

