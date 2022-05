COL’ORNE Alençon, 21 mai 2022, Alençon.

COL’ORNE Alençon

2022-05-21 – 2022-05-21

Alençon Orne

Compétition

Le samedi 21 mai 2022

Samedi 21 mai, l’association Les Pieds Ornais organise la 3ème édition de Col’Orne.

Course colorée, ludique et accessible à tous, Col’Orne se déroule dans les rue du centre ville : 2,5 km pour les marcheurs, 5 km pour les coureurs. Sans classement, elle a pour but de sensibiliser aux risques de la sédentarité.

Informations pratiques

Départ de la course à 19h

Tarifs

Adultes (+ de 16 ans) : 15 €

Enfants (- de 16 ans) : 11 €

Tarif groupe (minimum 5 partcipants) : 10 €

Inscriptions

Inscriptions en ligne sur le site normandiecourseapied.com ou sur place le jour de la course jusqu’à 17h30.

Compétition

Le samedi 21 mai 2022

Samedi 21 mai, l’association Les Pieds Ornais organise la 3ème édition de Col’Orne.

Course colorée, ludique et accessible à tous, Col’Orne se déroule dans les rue du centre ville : 2,5 km pour les marcheurs, 5 km…

http://normandiecourseapied.com/fiches-course-foulees-cross-trail-normandie-2022/orne/colorne-alencon-2022.html

Compétition

Le samedi 21 mai 2022

Samedi 21 mai, l’association Les Pieds Ornais organise la 3ème édition de Col’Orne.

Course colorée, ludique et accessible à tous, Col’Orne se déroule dans les rue du centre ville : 2,5 km pour les marcheurs, 5 km pour les coureurs. Sans classement, elle a pour but de sensibiliser aux risques de la sédentarité.

Informations pratiques

Départ de la course à 19h

Tarifs

Adultes (+ de 16 ans) : 15 €

Enfants (- de 16 ans) : 11 €

Tarif groupe (minimum 5 partcipants) : 10 €

Inscriptions

Inscriptions en ligne sur le site normandiecourseapied.com ou sur place le jour de la course jusqu’à 17h30.

Alençon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par