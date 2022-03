Colorie ta jungle ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Colorie ta jungle ! Bibliothèque Saint-Eloi, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

Atelier créatif de coloriage autour de l’album Le livre de ma jungle d’Alice de Nussy et d’Estelle Billon-Spagnol, pour inviter les enfants à imaginer leur propre jungle. Viens découvrir l’album Le Livre de ma jungle, d’Alice de Nussy & Estelle Billon-Spagnol (Grasset-Jeunesse, 2022), et imagine à ton tour ta propre jungle ! A partir d’un dessin en noir et blanc, colorie et dessine un univers rien qu’à toi, foisonnant de détails et de couleurs : c’est la jungle à la maison, dans ta chambre, à l’école ou à la bibliothèque ! Samedi 18 juin à 14h Sur inscription à partir du 18 mai

Dès 5 ans Le + : des coloriages pour les petits et les grands issus des extraordinaires fonds patrimoniaux des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris, seront mis à votre disposition. Le coloriage deviendra votre activité détente de l’été ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

1 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m) 215 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m)

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi Atelier;Enfants

Date complète :

2022-06-18T14:00:00+01:00_2022-06-18T16:00:00+01:00

Le livre de ma jungle, Alice de Nussy et Estelle Billon-Spagnol

