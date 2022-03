COLORIAGES DE PÂQUES Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

COLORIAGES DE PÂQUES Mayenne, 9 avril 2022, Mayenne. COLORIAGES DE PÂQUES Mayenne

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Mayenne Mayenne es enfants se verront proposer 4 activités. Ils pourront alors choisir ce qu’ils souhaitent faire en fonction de leur âge et

du temps dont leurs parents disposent. Ils repartiront avec un chocolat de Pâques. Afin d’accueillir les beaux jours comme il se doit, la Ville de Mayenne et l’Union des Commerçants de la Ville de Mayenne organisent une « Fête du Printemps », placée sous le signe de la famille. es enfants se verront proposer 4 activités. Ils pourront alors choisir ce qu’ils souhaitent faire en fonction de leur âge et

du temps dont leurs parents disposent. Ils repartiront avec un chocolat de Pâques. Mayenne

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

COLORIAGES DE PÂQUES Mayenne 2022-04-09 was last modified: by COLORIAGES DE PÂQUES Mayenne Mayenne 9 avril 2022 mayenne

Mayenne Mayenne