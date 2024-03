Coloriage en folie Maison de la parentalité Olivet, mercredi 13 mars 2024.

Coloriage en folie Par Emmaüs Connect, atelier parent-enfant Mercredi 13 mars, 15h00 Maison de la parentalité Gratuit sur inscription

Début : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:30:00+01:00

Quand ton coloriage prend vie et s’anime !

Atelier pour les 3-11 ans et leurs parents, animé par Emmaüs Connect et la coordinatrice de la Maison de la parentalité d’Olivet

Maison de la parentalité 504 avenue du Loiret Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.epe45.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238698399 »}]

parentalité atelier

Ville d’Olivet