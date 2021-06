Coloriage Augmenté avec Matisse Bourogne, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bourogne.

Coloriage Augmenté avec Matisse 2021-07-20 09:30:00 – 2021-07-09 11:00:00 Espace multimédia Gantner – 1 rue de la Varonne 1 rue de la Varonne

Bourogne Territoire-de-Belfort

EUR Atelier 5 à 8 ans.

Découvre une nouvelle facette du coloriage grâce à la réalité augmentée avec les cahiers de dessin des Éditions-animées.

Pars à la découverte de Matisse, artiste du 20ème siècle et de sa passion pour les couleurs et l’art du dessin. Choisis un modèle parmi la sélection, colorie-le et grâce à une tablette et une application spécifique, donne vie à ton dessin que tu pourras garder pour recréer l’animation chez toi.

lespace@territoiredebelfort.fr +33 3 84 23 59 72 https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/

