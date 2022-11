Colore ton Téléthon Meymac Meymac Catégorie d’évènement: Meymac

2022-12-02 – 2022-12-03 Corrèze Meymac Vendredi 2; 16h30 lancement du Téléthon avec choral des enfants de maternelle et lâcher de ballons place de la mairie. A 18h, collation à la salle des fêtes et percussions avec Augusto

Samedi 3 ; 7h petit déjeuner, à partir de 10h color run à La Garenne, 2€. A 11h chants avec Karin’K, de 14h à 15h danse country, de 15h à 16h30 maquillage avec Arabesque. A 19h apéro dinatoire sur réservation, participation 5€

Buvette, crêpes et pâtisseries sur place 2 jours de mobilisation sur Meymac, nombreuses animations ; chorale école maternelle, lâche de ballons place de la mairie, concert percussions avec Augusto, color run autour de la Garenne, animations ventes d’objets, jacinthes, chants avec Karin’K, danse country, maquillage avec Arabesque, concert avec Les Cogneurs du Plateau, sculptures sur bois et en soirée, samedi, apéro dinatoire animé par Rock Magna. Meymac

