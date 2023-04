Colo nature dans la forêt Vosgienne ! Coloré – Réhaupal (88640) Rehaupal Catégories d’évènement: Rehaupal

Vosges

Colo nature dans la forêt Vosgienne ! Coloré – Réhaupal (88640), 16 juillet 2023, Rehaupal. Colo nature dans la forêt Vosgienne ! 16 – 30 juillet Coloré – Réhaupal (88640) 510€ pour 2 semaines Quinze jours dans la forêt vosgienne pour des enfants de 8 à 12 ans,

Au programme : grands jeux, veillées au coin du feu, balades vers les cascades !

Des activités pour petits et grands,

Des temps pour chanter, s’exprimer, rêver, organiser !

Des animateurs qui accompagnent à l’autonomie.

Le séjour se déroule dans une magnifique colonie vosgienne, au milieu des vosges, qui offre tout le confort nécessaire : cuisine collective, sanitaires, dortoirs, salle de jeux, baby-foot, terrain de foot, forêt à disposition, etc. Coloré – Réhaupal (88640) 4 chemin de costempré Réhaupal Rehaupal 88640 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/colore-rehaupal/evenements/colo-juillet-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T08:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:00:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T16:30:00+02:00 vosges nature Eliott Lichtenberger

