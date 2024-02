Colore la vie à Cajarc, sérigraphie, fanions, sables colorés ! Cajarc, lundi 12 février 2024.

Colore la vie à Cajarc, sérigraphie, fanions, sables colorés ! Cajarc Lot

Des ateliers pour embellir la vie et découvrir l’univers magique des savoir-faire et des civilisations !

Proposé dans le cadre du Festival Graines de Moutards

Atelier Sérigraphie textile

Lundi 12 février de 10h à 12h et de 14h à 16h

Cajarc, salle des fêtes Espace Françoise-Sagan

Un bout de tissu, un peu d’encre et quelques pochoirs… découvrez cette technique et imprimez un de vos vêtements ou choisissez un vêtement sur place avec lequel repartir !

Pour qui à partir de 5 ans avec accompagnateur

Sur réservation

Présenté par L’Astrolabe Grand-Figeac. Animé par Solène Chartier et Jade Herbert

Atelier Confection de fanions

Du lundi 12 février de 10h à 12h et de 14h à 16h

Cajarc, salle des fêtes Espace Françoise-Sagan

Équipez-vous de ciseaux crantés et de tampons colorés pour confectionner des guirlandes bariolées !

Pour qui à partir de 5 ans avec accompagnateur

Sur réservation

Présenté par la Maison des arts George et Claude Pompidou et l’association La LoCollecti

Atelier Tableau de sable coloré

Jeudi 15 février de 14h à 18h

Cajarc, salle des fêtes Espace Françoise-Sagan

Découvrez l’artisanat traditionnel d’Afrique avec Capi, artiste d’origine sénégalaise. Au programme ? La création sur un support en bois d’un tableau composé de sable que Capi color à partir de pigments et de colle qu’il fabrique avec le fruit de baobab. C’est magique et ludique et chaque participant.e repartira avec son œuvre !

Pour qui à partir de 5 ans, parents/enfants

Sur réservation

Présenté par Africajarc. Animé par Capi3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 14:00:00

fin : 2024-02-12 16:00:00

salle des fêtes Françoise Sagan

Cajarc 46160 Lot Occitanie

L’événement Colore la vie à Cajarc, sérigraphie, fanions, sables colorés ! Cajarc a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Figeac