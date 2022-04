ColorCIRcus 2022 – “One-Shot” par le Collectif Protocole Mialet Mialet MialetMialet Catégories d’évènement: Gard

Mialet Gard MialetCamping La Rouquette Mialet Gard Mialet Après une semaine à la découverte des arts du cirque avec les ateliers du Festival ColorCIRcus, où l’on aura bouger, respirer, expérimenter et surtout rit !Pour clore cette semaine d’expérimentation circassienne ouverte à tou.te.s, le Collectif Protocole vous propose une balade collective autour des arts du Cirque.”One-Shot” c’est une promenade sur les traces de l’imperceptible, conduite par des jongleurs, un guitariste et un technicien lumière. En leur compagnie, vous partirez à la recherche de la fleur qui pousse à travers le bitume. Pour prendre part à cette quête improvisée, venez bien chaussés !Le Collectif Protocole c’est l’énergie de 5 jongleurs conjuguée à l’aide de musiciens, danseurs et techniciens qui permettent l’émergence de réflexion poétiques sur nos vies.Dans ce cadre, Protocole cherche à ouvrir de nouveaux espaces de jeux, entre redécouvertes urbaines, explorations souterraines, promenades en territoires abandonnés ou asphyxies de forêts…*Infos pratiques :- Rendez-vous le Samedi 30 Avril 2022- Où? : Camping La Rouquette à Mialet, sous le chapiteau Pito !- Quand ? : Début de la représentation à 19h00- Durée : 40mn environ- Accessible dès 10 ans- TARIF: 5€- Réservation nécessaire, sur le site de La Verrerie : https://www.polecirqueverrerie.com/activite/one-shot-2/- Informations complémentaires auprès de La Verrerie d’Alès, par téléphone au 04 66 86 45 02 +33 4 66 86 45 02 Droits libres

