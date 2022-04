COLORCIRCUS 2022, 25 avril 2022, .

COLORCIRCUS 2022

2022-04-25 – 2022-04-29

Mais qu’est-ce que le Festival ColorCIRcus ?C’est une expérience vivante proposée par La Verrerie d’Alès, pôle national de Cirque et ses partenaires : Collectif Protocole pour le jonglage, Urban Parc pour la Glisse Urbaine, Monkey Family pour le Parkour, Art’Attack pour le Street art, T.A.W.A le Collage photos, All’Style la Danse Hip-Hop, Muzicologik, le Dj de l’événement et enfin le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle pour l’atelier robotique.Une semaine de fête, de rire, de découverte, ça bouge, ça respire, ça mate, ça s’étire, ça se tord… de rire !Vous aimez les arts du cirque ? Vous vous demandez comment les artistes font pour jongler avec autant d’objets en même temps? Vous voulez connaître tous les secrets du métier ?Alors vous êtes au bon endroit, au bon moment !ColorCIRcus c’est une fête permanente et itinérante dans la ville d’Alès. Venez vous initier au jonglage, au parkour, au hip-hop ou encore au street-art auprès d’artistes heureux de partager leur art !Chaque jour, venez à la rencontre des artistes dans un nouveau quartier d’Alès : • mardi 26 avril ⇢ City Stade de Brouzen à Rochebelle• mercredi 27 avril ⇢ Skate Park au Près Saint-Jean• jeudi 28 avril ⇢ Place des Martyrs de la Résistance en centre-ville• vendredi 29 avril ⇢ Bourse du Travail à RochebelleAu programme de ces journées festives : ▶︎ Workshop & Démos : de 14h à 17h. Jonglage, Glisse urbaine, Parkour, collage et street art, danse Hip-Hop…▶︎ Balades jonglées : départ à 15h30, petite promenade jonglée et arty de 45 min à 1h, dans le quartier pour les plus motivé·e·s▶︎ Goûter partagé : à chaque retour de balade, vers 16h, TUTTI FRICHTI propose un petit goûter mais ramenez aussi vos snacks !* Infos pratiques :- Rendez-vous du 25 au 29 Avril 2022- Où? : La fête se déplace dans différents quartiers d’Alès- Quand ? : De 14h00 à 18h00- Tarif : Animations entièrement gratuites- Pas de réservation ou d’inscription, venez à la rencontre des artistes- Informations complémentaires auprès de La Verrerie d’Alès, par téléphone au 04 66 86 45 02 ou directement sur leur site internet : https://www.polecirqueverrerie.com/colorcircus/

+33 4 66 86 45 02

