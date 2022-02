Color ‘ ta ville Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Color ‘ ta ville Moulins, 30 avril 2022, Moulins. Color ‘ ta ville Quai d’Allier Plaine de jeux des Champins Moulins

2022-04-30 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-30 Quai d’Allier Plaine de jeux des Champins

Moulins Allier EUR Participez à la course à pieds non chronométrée la plus colorée de Moulins !

5 km durant lesquels vous allez vous retrouver littéralement sous une pluie de couleurs. colortaville@gmail.com +33 4 70 20 06 74 https://colortaville.fr/?fbclid=IwAR1gEQKId3x9IJd9ALcIjsVhlZ5MmJ3OnTdb1lZ_VHm90M9tIGRPlpdnHfc Quai d’Allier Plaine de jeux des Champins Moulins

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Quai d'Allier Plaine de jeux des Champins Ville Moulins lieuville Quai d'Allier Plaine de jeux des Champins Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Color ‘ ta ville Moulins 2022-04-30 was last modified: by Color ‘ ta ville Moulins Moulins 30 avril 2022 Allier moulins

Moulins Allier