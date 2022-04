Color Run Solidaire Lannion Park Névez Lannion, 8 mai 2022, Brélévenez.

Le circuit est une boucle de 700m à parcourir à votre rythme et le nombre de fois que vous voulez. Que vous soyez débutant ou sportif aguerri, l’important est de participer et de passer un bon moment. L’événement se déroule autour d’un village associatif dont les bénéfices seront reversés à l’association [Les P’tits Doudous Briochins]( [http://www.lesptitsdoudousbriochins.org](http://www.lesptitsdoudousbriochins.org)). Vous pourrez trouver sur place : animations, restauration, buvette, tombola et des stands présentant des associations locales. ### [Voir le site web de l’événement](https://color-run-solidaire.projets-sh.enssat.fr/) ### Tombola solidaire La Color Run Solidaire organise une tombola caritative au profit de l’association soutenue. Pour cette édition, grâce à la grande solidarité des enseignes locales, c’est plus de 500€ de lots qui sont mis en jeu. Il est possible d’acheter un ou plusieurs tickets de tombola jusqu’au tirage au sort qui aura lieu le 8 mai en fin de journée.

5ème édition d’une course à pied non compétitive, organisée par une équipe étudiante de l’ENSSAT. Un événement solidaire et festif : vous courrez ou marchez la distance que vous souhaitez !

