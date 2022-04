Color Run Solidaire 2022 Lannion, 8 mai 2022, Lannion.

Color Run Solidaire 2022

2022-05-08 – 2022-05-08 Park Nevez Avenue de Park Nevez

Lannion Côtes d’Armor

La Color Run Solidaire 2022 est la 5ème édition d’une course à pied non compétitive. La course est ouverte à toutes et tous, vous courrez ou marchez la distance que vous souhaitez !

Le circuit est une boucle de 700m à parcourir à votre rythme et le nombre de fois que vous voulez. Que vous soyez débutant ou sportif aguerri, l’important est de participer et de passer un bon moment.

L’événement se déroule autour d’un village associatif dont les bénéfices seront reversés à l’association Les P’tits Doudous Briochins. Vous pourrez trouver sur place : animations, restauration, buvette, tombola et des stands présentant des associations locales.

colorrunsolidairelannion@gmail.com http://color-run-solidaire.projets-sh.enssat.fr/

Park Nevez Avenue de Park Nevez Lannion

