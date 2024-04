Color Run rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac, dimanche 7 avril 2024.

Color Run rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Venez nombreux et nombreuses participer à la première édition de la Color Run sur Saint Just Luzac !

Ambiance fun délire ! T-shirt et lunettes offerts pour chaque participant.

De la couleur à gogo, musique à fond, crêpes party !

COURSE ou MARCHE

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

rue du 19 mars 1962 Place André Dulin

Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Color Run Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes