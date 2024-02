COLOR RUN Saint-Alban-sur-Limagnole, samedi 22 juin 2024.

COLOR RUN Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Compétition organisée par APEL ST REGIS à Saint-Alban-sur-Limagnole Venez participer à la 2éme édition de la COLOR RUN de St Alban !

C’est une course pédestre colorée de 5 Km dans notre beau village, ouverte à tous pour le simple plaisir de courir ou de marcher, mais aussi de faire la fête et partager un moment convivial en famille et/ou entre amis. Buvette sur place.

15h00 Retrait des kits sur la place de la mairie (Inscription obligatoire / limitée) 15h/20h00 Animations

15h45 Échauffement ludique 16h00 Départ 18h00 Lancé final 20h00 Repas EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 15:00:00

fin : 2024-06-22 23:00:00

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

L’événement COLOR RUN Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2024-01-23 par 48 OT Margeride en Gevaudan