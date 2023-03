COLOR RUN rue du Musée, 30 avril 2023, Neufchef Neufchef.

Un nuage d’ondes positives et multicolores est annoncé au site Sainte-Neige avec la première édition de la COLOR RUN !

Tu veux poursuivre tes bonnes résolutions pour 2023 ?

Alors prends tes billets et viens courir avec nous pour cette première course fun et colorée au profit de la SPA de Thionville !

Tu n’es pas un marathonien ? Ça tombe bien, nous non plus !

Le fun est invité à la course mais pas le chrono, ce n’est pas une compétition.

Le parcours de 6 km te fera emprunter des chemins de forêt, avec un petit détour dans la mine de fer de Neufchef !

À l’arrivée, la fête continue avec un DJ set, buvette et restauration sur place.

mairie@ville-hayange.fr +33 3 82 82 49 49 https://hayange-evenements.placeminute.com/event/sports/color-run,40056.html

Service communication – Ville de Hayange

