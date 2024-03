Color run Ecole Ste Marie Redon, dimanche 7 avril 2024.

Color run Ecole Ste Marie Redon Ille-et-Vilaine

Cette année, l’équipe Apel/Ogec de Ste Marie St Michel organise sa toute première Color Run.

C’est une rando fun, dans une ambiance colorée et festive, avec un parcours pédestre de 6km, où de la poudre est jetée sur les participants à chaque km parcouru. Le parcours est accessible à toutes et tous! Enfants, adultes, familles, venez-vous amuser avec nous!!

Un échauffement vous sera proposé en compagnie d’un animateur avant le début de la rando.

Top départ de la rando (marche ou course) à 10h30.

Inscription obligatoire sur Hello Asso, pas d’inscription sur place. https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-des-ecoles-privees-ste-marie-ste-therese/evenements/color-run

Nombre de places limité.

Un kit sera fourni sur place (petit sac à dos, t shirt, paire de lunettes de soleil, goûter). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 15:00:00

Ecole Ste Marie 35 rue de subrette

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne apelguemene@gmail.com

L’événement Color run Redon a été mis à jour le 2024-03-22 par OT PAYS DE REDON