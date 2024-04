Color Run Parc des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye, dimanche 12 mai 2024.

En partenariat avec « Terres festives », venez participer à une course déjantée de 5km le dimanche 12 mai !

Un village festif sera installé au sein du parc des Longues Allées. Sur place, récupération des packs, échauffement sous forme de Zumba, départ et arrivée de la course et le fameux Holi Time. Plusieurs animations et un espace restauration seront également proposés. Le village ouvrira à 12h, avec distribution des packs à 13h. L’échauffement se fera à 14h30 avant le départ de la course à 15h, puis à 16h30 se déroulera le Holi Time.

Tarif : 18€ par personne (pour les + de 12 ans)

Inscriptions au 07 45 87 91 61 ou via le site Terresfestives.fr

Parc des Longues Allées 116 avenue Joseph Soulas, Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

course holi time

Ville de Saint-Jean de Braye